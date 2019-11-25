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Karabük'te öğretmenler günü törenle kutlandı

6 saat önce

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Karabük'te öğretmenler günü törenle kutlandı, System.String[]

Karabük'te 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Karabük Valisi Fuat Gürel ile eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Program Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler günü mesajı ile başladı. Mesajın ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenlik unvanın verilişinin 91. Yılını kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını söyledi.


Vargeloğlu, "Öğretmeninden yöneticisine, memurundan hizmetçisine kadar büyük bir aile olarak Karabük'ümüzde yüzümüzün nuru çocuklarımızın, gençlerimizin başarılarına tanık olmak sporda sanatta kültürel faaliyetlerde iyilikte güzellikte çok yönlü olarak gelişmelerine büyümelerine şahitlik etmek için var gücümüzle çalışmaktayız. 'Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' şiarıyla 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ilimizi hazırlamak, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürmede en büyük güç kaynağımız nitelikli özverisi yüksek milli ve manevi değerleriyle tescil edilmiş nesilleri yetiştirme gayretiyle projeler üreterek uygulamaktayız." İfadelerini kullandı.


Bu yıl göreve başlayan öğretmenlerin yemin ettiği törende, emekli olan öğretmenlere Vali Fuat Gürel tarafından hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.


Program kapsamında Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından okullarda şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Program 5000 Evler Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin oratoryo gösterisinin ardından sona erdi. - KARABÜK

AK Parti, Türkiye, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:02 Kaynak: İHA
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