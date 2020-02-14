Karabük'te öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi - Son Dakika
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Karabük'te öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi

6 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinatörlüğünde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından öğretmenlere arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Karabük'te öğretmenlere arama kurtarma eğitimi verildi, System.String[]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinatörlüğünde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından öğretmenlere arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki eğitimlere, Karabük'teki okullarda görev yapan 24 öğretmen katıldı.

Eğitimde öğretmenlere, temel afet bilinci, enkazda arama kurtarma teknikleri, üst katlardan ve kuyudan kurtarma ile enkaza giriş teknikleri gibi çeşitli konularda bilgiler verildi.

Kursu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.

Vargeloğlu, burada yaptığı konuşmada, doğal afetlerin yaşamın bir gerçeği olduğunu söyledi.

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Vargeloğlu, şunları kaydetti:

"Şehrimizde, bölgemizde böyle bir olay olursa anında hızlı ve bilinçli müdahale çok önemlidir. Böylesi bir ekibin parçası olduğunuz için sizlere, eğitimin gerçekleşmesi için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve teçhizat ve ekipmanlarıyla bu eğitimde bizlere destek olan AFAD ekibine teşekkür ediyorum."

Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:32 Kaynak: AA
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