Son Dakika Haberleri: Karabük'te okul bahçeleri yıkanıyor
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Karabük'te okul bahçeleri yıkanıyor

4 saat önce

Karabük Belediyesi tarafından eğitim öğretim sezonu öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlatıldı.

Karabük'te okul bahçeleri yıkanıyor, System.String[]

Karabük Belediyesi tarafından eğitim öğretim sezonu öncesi okul bahçelerinde temizlik çalışması başlatıldı.


Belediyeden yapılan açıklamada, Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, eğitim öğretim dönemi öncesi öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, belediye sınırları içerisinde bulunan tüm okulların bahçe yıkama ve temizlik hizmetlerinin tamamlanması için planlama çalışmaların hızla devam ettiği kaydedildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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