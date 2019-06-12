Karabük'te okul çevrelerinde denetim

Karabük
'te polis, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
, gençlerin ve çocukların zararlı faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda tamamlanması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.
Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, Asayiş, Narkotik
Suçlar, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Asayiş ve Trafik Denetleme şubeleri de katıldı.
Ayrıca denetim kapsamında, okul çevrelerindeki alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan dükkanlar, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi, okul servis araçları incelendi.
Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından kentteki orta ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklara, "Bilinçli Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Olmak, Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkiler ile Barındırdığı Riskler" konulu seminer verildi.