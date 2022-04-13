Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

13.04.2022 16:18
Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir okulun inşaatından hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıköy İlköğretim Okulu'nun çevre duvarı inşaatında kullanılan 19 sac panonun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eşkali belirlenen Ö.A. (22) ve D.E'yi (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çalıntı saç panolar ele geçirildi.

Ö.A. ve D.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te okul inşaatından hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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