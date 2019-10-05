Karabük'te okul temeli atıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yeni yapılacak okulun temeli atıldı.

Esentepe Mahallesi'nde Ali Baba İlkokulu temel atma törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve hayırsever Ali Baltacı katıldı.

Vali Gürel, törende yaptığı konuşmada, bir eğitim yuvasının daha temelini atmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Ağustos ayında Kanuni Ortaokulunun temelini attıklarını hatırlatan Gürel, "Kanuni Ortaokulunu devletimizin, milletimizin kaynaklarıyla yaparken hayırseverimizin çabası ile inşallah bir okulumuzun temelini de birlikte atacağız. Ali Baba geçtiğimiz günlerde ziyaretime geldiğinde eğitim öğretime verdiği önemden bahsetti. Böylesi, eli öpülesi insanların sayısının artması gerekir." dedi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün yaptığı duadan sonra Ali Baba İlkokulunun temeli atıldı.