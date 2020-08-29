Karabük'te okul yöneticileri ve öğretmenlerin mesleki çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel ve mesleki alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla 24-28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen mesleki çalışmalar tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile müdürlük yöneticileri de okullarda gerçekleştirilen faaliyetlere katıldı.

2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okul ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi koruma ve önleme tedbirleri kapsamında okul ortamında alınacak önleyici tedbirler ve uyulması gereken kurallar ile uzaktan eğitim ve tamamlayıcı eğitim programları değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, mesleki çalışma programının son gününde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özdemir ile Atatürk Ortaokulu ve Mevlana İmam Hatip Ortaokulunda öğretmenlerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akbaş, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde Karabük'te tüm okullarda öğretmenlere yönelik mesleki eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini söyledi.

Kendilerinin de çalışmalara katıldığını belirten Akbaş, "Okullarımızda Kovid-19 salgını ile ilgili önleyici tedbirlerin bakanlığımız emir ve tavsiyeleri doğrultusunda büyük bir titizlik içinde alındığını ve etkin bir süreç yönetimi sergilediğini müşahede ettik. Bu bir haftalık çalışma programı ilimiz genelinde tüm okullarımızda verimli bir şekilde tamamlanmış olup, yönetici ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum." dedi.