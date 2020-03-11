Karabük'te okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Karabük'te okullar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Karabük'te okullar dezenfekte ediliyorKARABÜK'te okullar, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor.

Karabük'te okullar dezenfekte ediliyor

KARABÜK'te okullar, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Karabük'teki okullarda dezenfekte işlemi başlatıldı. 24 derslik, 45 öğretmen ve 576 öğrencinin bulunduğu Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Umut Aytekin Ortaokulu'nda başlanılan ilaçlama işlemlerinin her okula uygulanacağı öğrenildi. Dezenfekte uygulanan okulu ziyaret eden Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, 'Virüs salgını başladığı andan itibaren bütün okullarımızda, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize ve velilerimize yönelik eğitimler verildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından öğretmenlerimize ve bütün personelimize, neyi nasıl yapacakları konusunda bilgiler verildi ve öğretmenlerimiz tarafından da bütün öğrencilerimize hijyen eğitimi verildi.' dedi. Okulların hijyen temizliğinde kullanılacak malzemeler konusunda takviyede bulunduklarını belirten Vargeloğlu, 'Bugün okullarımızda gerek sıvı sabun gerekse yüzey temizleyici birçok hijyen temizliğinde kullanılacak malzemeler noktasında eksikler yok, gerekli takviyeler yaptık. Velilerimize şunu rahatlıkla söyleyebilirim, okullarımızda hijyen noktasında bir sıkıntı yok" diye konuştu.

Karabük'te okullar dezenfekte ediliyor

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:21 Kaynak: DHA
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