Karabük'te Okullara Kar Tatili
1 saat önce
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede bugün eğitime ara verilecek.
Karabük
'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede bugün eğitime ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Yoğun kar yağışı dolayısıyla Eskipazar
, Safranbolu
, Ovacık
ve Eflani
ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verileceği duyurulan açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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