Son Dakika Haberleri: Karabük'te Okullara Kar Tatili

Karabük'te Okullara Kar Tatili

1 saat önce

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede bugün eğitime ara verilecek.

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Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede bugün eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, ilin bazı kesimlerinde dün başlayan ve aralıklara devam eden yağışın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Yoğun kar yağışı dolayısıyla Eskipazar, Safranbolu, Ovacık ve Eflani ilçelerindeki okullarda bugün eğitime ara verileceği duyurulan açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Karabük, Güncel
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