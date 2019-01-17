Son Dakika Haberleri: Karabük'te Okullara Kar Tatili

Karabük'te Okullara Kar Tatili

1 saat önce

KARABÜK'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

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KARABÜK'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Karabük Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli sayıldı. Karabük'te dün de okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilmişti. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:36 Kaynak: DHA

Karabük Valiliği, Karabük, Güncel
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