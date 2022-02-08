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Karabük'te okullara temizlik personeli alımı için TYP başvuruları başladı - Son Dakika

Karabük'te okullara temizlik personeli alımı için TYP başvuruları başladı

08.02.2022 13:06
Karabük'te okullara temizlik personeli alımı için TYP başvuruları başladı

İŞKUR İl Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara temizlik personeli alımı için Toplum Yararına Program (TYP) başvurularının başladığı bildirildi.

İŞKUR İl Müdürlüğünce, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara temizlik personeli alımı için Toplum Yararına Program (TYP) başvurularının başladığı bildirildi.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, yaptığı açıklamada, TYP kapsamında il genelinde 3 ay çalışma süreli 97 temizlik görevlisinin alınacağını belirtti.

Bugün başlayan başvuruların 12 Şubat'ta sona ereceğini hatırlatan Çalış, "Başvurular esube.iskur.gov.tr ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığıyla alınacak olup İl Müdürlüğünden başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular, ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacaktır." bilgisini paylaştı.

Çalış, program kapsamında istihdam edilecek çalışanların 1 Mart'ta işe başlatılacaklarını belirterek, "Çalışanların görev süreleri 31 Mayıs'ta sona erecek. Merkez'e 52, Safranbolu'ya 22, Yenice'ye 8, Eskipazar'a 6, Eflani'ye 5 ve Ovacık'a 4 temizlik personeli alınacak. Kişi başı hane halkı geliri asgari ücretin 1,5 katını aşan, programa alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Toplum Yararına Program, milli eğitim bakanlığı, Mustafa Çalış, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te okullara temizlik personeli alımı için TYP başvuruları başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te okullara temizlik personeli alımı için TYP başvuruları başladı - Son Dakika
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