Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

1 saat önce

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle dağda mahsur kalan 8 kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, System.String[]

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle dağda mahsur kalan 8 kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, 2 bin rakımlı Keltepe bölgesine araçlarıyla çıkan Yılmaz A., Mesut Ö., Cihan B., Mertcan A., Anıl B., Harun Y., Recep Y. ve Hakan K.'nin yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle mahsur kaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

AFAD ve UMKE'den de destek alan jandarma ekipleri, vatandaşlara yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından ulaştı.

Vatandaşların kara saplanan araçları traktör yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, Karabük, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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