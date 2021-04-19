Karabük'te ORKÖY projesiyle alınan 5 traktör orman köylüsüne verildi - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteğiyle alınan 5 traktör, orman köylülerine teslim edildi.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde "2021 Yılı ORKÖY Programı" çerçevesinde Yirmibeşoğlu köyünden iki, Gökbel köyünden iki, Yeniköy'den bir olmak üzere toplam 5 orman köylüsüne 4x4 traktörleri verildi.

Traktörlerin teslimi için düzenlenen törende konuşan Yenice Orman İşletme Müdürü İlhan Albuz, orman köylüsünün her zaman yanında olduklarını söyledi.

Verilen kredilerle orman köylüsünün ve ormancılığın gelişip büyüdüğünü aktaran Albuz, "Orman köylülerimize 5 traktör için yüzde 20'si hibe olmak üzere toplam 635 bin lira destek sağlandı. Vatandaşlarımızın kazasız, belasız, güzel günlerde kullanmalarını diliyoruz." dedi.