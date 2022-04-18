Karabük'te orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'te orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü

18.04.2022 23:48
Karabük'te orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ozan köyü ormanlık alanında orman bakım, üretim ve istihsal işlerinde çalışanların kaldığı sayvanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

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Eskipazar, İtfaiye, Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te orman işçilerinin kaldığı sayvanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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