Karabük'te orman sınırları dışına çıkarılan 50 dönümlük arazi Organize Sanayi Bölgesi'ne kazandırılacak - Son Dakika

Karabük'te orman sınırları dışına çıkarılan50 dönümlük arazinin Organize Sanayi Bölgesi'ne tahsis edileceği belirtildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, orman vasfının dışına çıkarılan arazinin bakanlıklarda uzun takip ve uğraşlar sonucunda Karabük sanayicisine kazandırıldığı bildirildi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi bitişiğindeki 50 dönümlük arazinin orman alanı gözüktüğünü fakat tamamen vasfını yitirdiği vurgulanan açıklamada, "Taleplerimizi Bakanımıza, Genel Müdürümüze ilettik, onlar da çalışmalarını gerçekleştirdiler ve bugün itibarıyla sonuca ulaştık. Organize sanayimiz için önemli bir aşamaydı. Şimdi Orman Genel Müdürlüğümüzden kadastro çalışmalarıyla ilgili arkadaşlar alanda teknik çalışmaları tamamlayıp inşallah organize sanayimize tahsisini gerçekleştireceğiz. Bu gelişmenin Karabük sanayimizin hızla gelişen bölgesi olan organize sanayimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Ünal ve Güneş, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.