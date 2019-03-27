Karabük'te Orman Yangını
44 dakika önce
Karabük'te orman yangınıKARABÜK - Karabük'te henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını meydana geldi.
Karabük
'te orman yangını
KARABÜK - Karabük'te henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay Karabük'ün merkeze bağlı Melisa köyünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan orman yangınını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Safranbolu
, Karabük ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman İşletme Müdürlüğü
'ne bağlı arazözler de bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:30 Kaynak: İHA
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