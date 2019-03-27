Son Dakika Haberleri: Karabük'te Orman Yangını

Karabük'te Orman Yangını

18 dakika önce

KARABÜK'te, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

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KARABÜK'te, ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Karabük- Zonguldak yolu üzerinde bulunan Melise köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında, kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana yayıldı. Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yangın bölgesine sevk edildi. Alevler, 1 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:17 Kaynak: DHA

Zonguldak, Karabük, Güncel
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