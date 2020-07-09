Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Karabük'te ormanlık bölgede çıkan yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Karabük'te ormanlık bölgede çıkan yangında 5 dekar alan zarar gördü.

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Merkeze bağlı Bolkuş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören köylüler, durumu jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye Karabük ve Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Demir yolundan ilerleyerek bölgeye ulaşan ekiplerin müdehalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Bolkuş Köyü Muhtarı Baki Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, demir yoluna atılan izmaritlerden dolayı köyde sürekli yangın çıktığını söyledi.

Orman yolunun kapalı olduğunu belirten Yıldız, "Defalarca söyledik ancak yangın olunca dikkate alınıyor. Yangın demir yolundan yukarıya çıksaydı rüzgarın da etkisiyle köy tehlikeye girerdi." dedi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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