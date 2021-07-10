Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 5. gününde de devam etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine, Sarıçiçek Ormanları'nda kaybolan Emine Dandal'ın bulunması için 5 gündür yoğun bir arama tarama çalışması yaptıklarını söyledi.

Erbay, " AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllülerden oluşan bir ekibimiz var. İz arama köpekleri ve drone kullanıyoruz. Sonuç alamayınca bölgedeki Sarıçiçek Göleti'ne yoğunlaştık. Sualtı arama timleri gölette arama yaptı. Yine bir sonuç alamadık. Arama çalışmalarımızı genişleterek devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Bu arada, jandarma ekipleri, genç kızın kaçırılma ihtimaline karşı çalışma başlattı.

Sarıçiçek Dağı'ndaki bir ahırda çobanlık yapan ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Emine Dandal (17), 5 gün önce ortadan kaybolmuştu. Kızını bulamayan anne Ayush Dandal, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istemişti. Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verilmiş, dağa gelen ekipler, iz arama köpekleri ve drone kullanarak arama çalışması başlatmıştı.