Üye Girişi
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor

16.07.2021 19:45
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 11. gününde de sürdü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kızı arama çalışmaları 11. gününde de sürdü.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, Suriye uyruklu Emine Dandal'ın (17) kaybolduğu ihbarının alındığı andan itibaren başlatılan aramaların devam ettiğini söyledi.

Devletin her türlü imkanını seferber ettiğini belirten Gürel şöyle devam etti:

"Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, iz takip köpeği ve gönüllülerden oluşan kalabalık ekip arama çalışmalarını sürdürüyor. Termal kameralı drone, iz arama köpekleri kullanılıyor. Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığından gelen Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Tim Komutanlığınca bölgede bulunan gölette arama yapıldı. Bugün de Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) tarafından arama gerçekleştirildi ancak yine sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ediyor."

Sarıçiçek Dağı'ndaki bir ahırda çobanlık yapan ailesiyle yaşayan Suriye uyruklu Dandal, 6 Temmuz'da ortadan kaybolmuştu. Kızını bulamayan anne Ayush Dandal, cep telefonu çekmediği için piknik yapan bir aileden yardım istemişti. Telefon çeken bir noktadan jandarma, AFAD ve UMKE'ye haber verilmiş, dağa gelen ekipler, arama çalışması başlatmıştı.

Safranbolu, Suriyeli, Jandarma, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi 19:08 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim 18:31 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor 18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi 17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı 17:25 Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı 16:59 Oyuncu Melis Sabah'a büyük darbe! İş insanı sevgilisi 3 yıllık evli çıktı

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı Jean Micheal Seri, Fatih Terim'i unutamıyor! Galatasaray'a dönmek için haber yolladı         
19:42
İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı İtalya Serie A'da yeşil forma yasaklandı         
19:11
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı         
18:30
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir         
18:24
Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül         
18:21
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti Kan donduran cinayet! 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki karısını katletti         
17:01
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam geldi! Normal ekmek 1.25 TL'ye satılacak         
16:55
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı Koronavirüsü zar zor atlatan Seda Bakan, hastalığın etkisinden kurtulamadı         
16:10
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı Evden kovulduğunu söyleyip, hüngür hüngür ağlayan adamın şizofren olduğu ortaya çıktı         
11:45
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 19:59:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement