Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek veriliyor.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı.

Boş şişe toplamak için dün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki evinden aracıyla ayrılan ve Beştepeler'deki ormanlık alana giden Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde, boş şişe toplamak için gittiği ormanda kaybolan 80 yaşındaki Nail Özcan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu