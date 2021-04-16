Ormanlık alanda kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanda kaybolan 80 yaşındaki Nail Özcan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, iki gün önce kaybolan Özcan'ın bulunması için Beştepeler'deki ormanlık alan ile Gayza ve Dana köyleri yakınlarında arama çalışmalarını sürdürdü.

Arama faaliyetine iz takip köpeklerinin yanı sıra drone ile de destek verildi.

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, gazetecilere, iki gün önce ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Özcan'ın bulunması için dün başlatılan aramaların bugün de devam ettiğini söyledi.

Nail Özcan'ın rahatsız olduğunu ve 4 saate bir yemek yemesi gerektiğini öğrendikleri için aramaları titizlikle sürdürdüklerini aktaran Erbay, "Bugün aramalara AFAD gönüllülerini de dahil ettik. Jandarma ve ekiplerimiz ile gönüllüler bugün bölgeyi aradı ancak Nail Özcan'ın izine rastlanmadı. Azdavaylı olduğunu öğrendik ve o tarafa gitme ihtimaline karşı bir ekibi de Ahmetusta ve Ovacuma bölgesine gönderdik. O tarafta arama yapacaklar. Aramalar, vatandaşımızı buluncaya kadar devam edecek." diye konuştu.

Önceki gün sabah saatlerinde ilçe merkezindeki evinden aracıyla ayrılan ve Beştepeler'deki ormanlık alana giden Özcan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ekipleri, köylülerin de yardımıyla bölgede arama çalışması başlatmıştı.