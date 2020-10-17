Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu

17.10.2020 17:47
Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kaybolan kişi, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alanda mantar toplamaya giden İsmail Ören'den (80) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE'ye bağlı çok sayıda ekip, Ören'in bulunması için ormanlık alanda çalışması başlattı.

Bartın'ın Ulus ilçesi sınırındaki Demiroluk mevkisinde aracı bulunan Ören, ekiplerin 3 saatlik aramasının sonunda ormanlık alanda bulundu.

Safranbolu, Jandarma, Karabük, Mantar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişi bulundu - Son Dakika

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