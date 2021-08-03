Karabük'te ormanlık alanlar drone ile denetleniyor - Son Dakika

Yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Karabük'te, polis ve jandarma ekipleri yangınlara karşı denetimlerini artırdı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve topraklarının yüzde 71'i ormanlarla kaplı ilde, son günlerde ülkede meydana gelen yangınlar nedeniyle ekiplerce ormanlık alanlara yönelik kontroller sürdürülüyor.

Kurak hava şartlarında olası yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığı kentte, polis ve jandarma ekipleri drone destekli denetim gerçekleştiriyor.

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılıyor.