Karabük'te ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

08.06.2022 16:50
Karabük'te ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı

Karabük'te olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlere 1 Ekim'e kadar izin verilmeyecek.

Karabük'te olası orman yangınlarını önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlere 1 Ekim'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar alındı.

Bu çerçevede, izin alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

16 Haziran-1 Ekim döneminde uygulanacak karar kapsamında kontrol, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme müdürlüklerince sağlanacak.

Ormanlara 4 kilometre mesafede bulunan ve orman köyü olan köylerin sınırları içinde anız yakılmasına ve bağ-bahçe temizliği için ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

Resmi tescilli piknik/mesire alanları dışında kalan ormanlık alanlarda, mangal ateşli piknik yapılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı her türlü faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması da yasaklandı.

İzinli piknik/mesire alanlarında her akşam saat 20.30'dan başlayarak ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş yakılamayacak.

Turizm ve sportif amaçlı yürüyüşlere, resmi tescilli alanlarda olmak koşuluyla kafile başkanı tarafından ilgili kurumlara istenilen belgelerle müracaat edilmesi halinde ve ilgili kurumların kontrolünde izin verilecek, yürüyüş sırasında hiçbir şekilde ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek.

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanacak.

YORUMLAR
500
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu Çarpışan otomobillerden biri ters döndü Çarpışan otomobillerden biri ters döndü
Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:42 "Ayağıma cam battı" diyen kadının yılan saldırısına uğradığı ortaya çıktı! Entübe edilen kadının durumu kritik
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhodes'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Bu kadarına da pes! Kızı yarışmaya kabul edilsin diye "bakirelik" yalanı uydurdu
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
15:52 Ozan Tufan, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi! Yeni takımı çok şaşırtacak
15:47 Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker devrildi! Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
15:43 Bahçeşehir'de 5 erkek, site bahçesinde alkol içmelerine karşı oldukları kadınlara saldırdı! Kadınları korumak isteyen yaşlı adam ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 16:55:14. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük'te ormanlık alanlara girişler 1 Ekim'e kadar yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement