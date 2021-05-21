KARABÜK'TE ORTAKÇILAR GÖLETİ DOĞA TUTKUNLARINI AĞIRLIYOR - Son Dakika

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde Ortakçılar Göleti güzelliğiyle doğa tutkunlarını ağırlıyor. Pandemi döneminde Ortakçılar Göletine gelenler doğa ile iç içe zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Eflani ilçesinde bulunan Ortakçılar Göleti doğa tutkunlarını ağırlıyor. Eflani ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan doğa harikası en gözde mekanlar arasında bulunuyor. Bölgeye gelerek piknik yapanlar, doğa ile iç içe bir gün geçirmenin, pandeminin stresinden uzak bir gün geçirmenin keyfini çıkarıyor.

Arkadaşlarıyla birlikte Ortakçılar Göletine gelen İsa Kutlu, 'Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı evdeydik. Arkadaşlarımızla geldik ve eğleniyoruz. Önlemlerimizi de aldık sosyal mesafeli takılıyoruz ama yine de dikkat etmek gerekiyor. Batı Karadeniz'de zengin bir yere sahibiz Karabük olarak. Bu yüzden değerlendirmek gerekiyor. O yüzden fırsatları değerlendiriyoruz, geziyoruz, gölü de çok beğeniyorum." dedi.