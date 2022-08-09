Öğlebeli'de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Öğlebeli'de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

09.08.2022 16:41
Öğlebeli'de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Karabük'te otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Karabük'te merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyürken Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öğlebeli Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürebilmek için farklı noktalardan metrelerce hortum uzatarak kısa sürede müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğlebeli'de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öğlebeli'de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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