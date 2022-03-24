KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
Üye Girişi

KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

24.03.2022 06:41

KARABÜK'te oto yedek parça deposunda yangın çıktı.

KARABÜK'te oto yedek parça deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.

Saat 16.00 sıralarında, Karabük 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Deponun sac kaplaması iş makinesiyle yıkılarak içeriye su tutuldu. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)-

KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN
KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN
KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor Son dakika haberi! Oto yedek parça deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor Karabük'te fabrika yangını kontrol altına alındı Karabük'te fabrika yangını kontrol altına alındı

Karabük, İtfaiye, Yangın, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
01:01 Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 06:50:10. #1.12#
SON DAKİKA: KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement