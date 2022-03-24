KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN - Son Dakika

KARABÜK'te oto yedek parça deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.

Saat 16.00 sıralarında, Karabük 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Depodan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Deponun sac kaplaması iş makinesiyle yıkılarak içeriye su tutuldu. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK,(DHA)-