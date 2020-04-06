Karabük'te oto yıkamacıdan ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti - Son Dakika

Karabük'te oto yıkamacılığı yapan Murat Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı uygulamayla vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor.
İşletme sahibi Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 3 yıldır oto yıkama işi yaptığını söyledi.
Gül, vatandaşlara destek olmak istediğini dile getirerek, "Dışarıya çıkmak zorunda olan halkımız, araçlarının dezenfeksiyonlarını Sağlık Bakanlığımızın onaylı ilaçlarıyla ücretsiz yaptırabilir." dedi.
Otomobilini dezenfekte ettirmek için gelen Ferhat Cingöz, hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.
İşleminin ücretsiz olmasının güzel olduğunu dile getiren Cingöz, herkesi araçlarını dezenfekte ettirmeye davet etti.