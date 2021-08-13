Karabük'te otobüslere sıkı denetim - Son Dakika

Polis ekipleri, Karabük terminali çıkışında otobüs şoförlerini, vatandaşları ve terminal içerisindeki firma yetkililerini, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafikte cep telefonu kullanımı, trafik kuralları, maske ve sosyal mesafe konularında bilgilendirdi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve minibüslere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı