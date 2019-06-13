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Karabük'te otobüsün çarptığı yaya öldü

3 saat önce

Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karabük'te otobüsün çarptığı yaya öldü, System.String[]
Karabük'te, halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü, Beşbinevler Mahallesi 33 Nolu Cadde'de seyrettiği sırada karşıya geçmek için yola çıkan Kamil Susoy'a (76), otobüsün arka kısmı çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Susoy, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Susoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü S.Y, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza anı ise otobüste bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki otobüsün açık olan ön kapısından yaşlı adamın bir an görüldüğü kayıtta, aracın arka tarafının yaşlı adama çarptığının anlaşılması üzerine yolcuların paniklemesi ve şoförün otobüsü durdurarak aşağı inmesi yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Karabük, Güncel
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