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Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Karabük'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Karabük'te otomobil bariyere çarptı: 4 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Karabük'te otomobilin bariyere çarpması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.

Karabük-Eskipazar yolundan Karabük yönüne giden Muzayyin Tezcan'ın kullandığı (70) 15 DM 923 plakalı otomobil, Hamzalar mevkisi Kızılcaören yol ayrımında bariyere çarptı.

Tezcan ile araçta bulunan eşi Fetiye Tezcan (58) ve kızı Ayşe Kayhan (34) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mehmet Arda Şenkal (13) ile Tezcan'ın 5 aylık torunu Gökçe Kayhan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minik bebek kurtarılamadı.

Karabük Valisi Fuat Gürel olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cesetler otomobilden çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailenin Burdur'dan Karabük'e ziyarete geldikleri öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:54 Kaynak: AA
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