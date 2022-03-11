Karabük'te otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, kimlik bilgilerini belirlediği E.G'yi Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında, E.G. ile hareket ettikleri belirlenen M.B.Y. ve M.H'de Karabük'te yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Karabük Adliyesine getirilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika