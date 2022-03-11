Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

11.03.2022 23:16
Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Karabük'te otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te otomobil hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Görgü tanıklarını dinleyen ve güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen ekipler, kimlik bilgilerini belirlediği E.G'yi Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, E.G. ile hareket ettikleri belirlenen M.B.Y. ve M.H'de Karabük'te yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Karabük Adliyesine getirilen zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor Karabük emniyetinin suçlulara karşı mücadelesi sürüyor Karabük'te uyuşturucuya geçit yok Karabük'te uyuşturucuya geçit yok

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te otomobil çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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