Son Dakika Haberleri: Karabük'te Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Karabük'te Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Yenice ilçesinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.

İhbar üzerine Karabük UMKE, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri ile emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı çalışma sürüyor. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler

Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü Bitkisel Hayattaki Kadın Doğum Yaptı, Tecavüz Zanlısı Erkek Hemşire Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:48:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'te Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]