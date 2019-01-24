Karabük'te Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı
59 dakika önce
Karabük'te otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralıKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Karabük
'te otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
KARABÜK - Karabük'ün Yenice
ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenice ilçesinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.
İhbar üzerine Karabük UMKE, 112, AFAD
ve itfaiye ekipleri ile emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Bölgede geniş çaplı çalışma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 Kaynak: İHA
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