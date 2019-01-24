Son Dakika Haberleri: Karabük'te Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı

Karabük'te Otomobil Dereye Uçtu: 3 Ölü, 2 Yaralı

59 dakika önce

Karabük'te otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralıKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Karabük'te otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenice ilçesinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu.
İhbar üzerine Karabük UMKE, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri ile emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Bölgede geniş çaplı çalışma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 Kaynak: İHA

Yenice, Karabük, 3. Sayfa
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