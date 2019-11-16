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Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük istikametinden Kastamonu yönüne giden Ümitcan A. (38) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safranbolu ilçesi Toprakcuma mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Meral (37) ve Şevval A. (11) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:10 Kaynak: AA
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