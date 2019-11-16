Karabük'te otomobil devrildi: 3 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Meral (37) ve Şevval A. (11) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük istikametinden Kastamonu yönüne giden Ümitcan A. (38) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safranbolu ilçesi Toprakcuma mevkisinde devrildi.

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