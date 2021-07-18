Son dakika haberleri... Otomobil devrildi: 5'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Karabük'te otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu yönüne giden Galip Ö. yönetimindeki 78 AAZ 330 plakalı otomobil, çevre yolunda kontrolünü kaybetmesiyle refüje ve ağaca çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yiğit (2), Öykü Seher (3), Zeynep Ela (6), Samed (7) ve Ecrin Nisa Ö. (8) yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kurtarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün tedavisi ayakta yapılırken, 5 çocuk ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı ise yoldan geçen başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, kaza yapan aracın, şerit değiştirmek istediği sırada yanındaki aracı fark ederek manevra yapmasıyla kontrolünü kaybettiği, refüj ve ağaca çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.
Kaynak: AA
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