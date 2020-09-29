Otomobil ile cip çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Aziz Ç. yönetimindeki 34 NA 4860 plakalı cip ile Osman G'nin kullandığı 16 J 1605 plakalı otomobil, Kirkille kavşağında çarpıştı.
Cip sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırılırken, 3 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:59 - Kaynak: AA
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