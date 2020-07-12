Karabük'te otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük 'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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