Karabük'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 78 AK 459 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolda park halinde duran 20 SF 506 plakalı tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Onur Aslan (22), Recep Talha Çetin (22) ve Ali Mert Ayhan (20) yaralandı. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tır şoförü Mehmet Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırın içinde yatarken bir anda sesle uyandığını ifade ederek "Deprem oluyor sandım. Aynadan bir baktım, tıra arkadan otomobil çarpmış. Hemen aşağı indim. Gençlerin hepsi yaralıydı. 'Geçmiş olsun.' dedim. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım." dedi.