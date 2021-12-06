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Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

06.12.2021 07:36

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin 150 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Yenice'ye bağlı Yirmibeşoğlu Köyü Camii Yanı mevkiinde meydana gelen kazada, Mehmet Kazancı idaresindeki 78 AE 754 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik şarampole uçtu.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü ile birlikte bulunan çocukları Sümeyye Serra ve Ahmet Emir yaralanırken, anne Ferhan Kazancı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün kendi imkanları ile haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yaralılar araçtan çıkartılarak ambulansa taşındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne Kazancı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet Kazancı, Otomobil, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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