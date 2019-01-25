Karabük'te Otomobil Su Kanalına Düştü
3 saat önce
Karabük'te bir otomobil, refüjde bulunan su kanalına düştü.
Karabük
'te bir otomobil, refüjde bulunan su kanalına düştü.
Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nden kent merkezine gelen F.A. yönetimindeki 78 AAD 813 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.
Refüjdeki su kanalının iki duvarı arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Otomobilinde hasar oluşan sürücü, trafik ekiplerinden yardım istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:40 Kaynak: AA
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