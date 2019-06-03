Karabük'te otomobil takla attı: 2 yaralı
1 saat önce
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
'te kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde yaşandı. Bartın
istikametinden Safranbolu
ilçesi istikametine seyir halinde olan M.A.Y. (70) idaresindeki 78 AC 020 plakalı otomobil, Soğuksu Tesisler mevkiinde yağmurdan kayganlaşan zeminde ağaçlık alana düşüp takla atarak ters döndü. Kazada sürücü M.A.Y. ile araçta bulunan S.Y. (67) yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK
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