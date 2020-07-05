Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te bir otomobil önce park halindeki iki otomobile ardından yol kenarındaki baba ve kızına çarptı.

Karabük'te bir otomobil önce park halindeki iki otomobile ardından yol kenarındaki baba ve kızına çarptı.

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Alınan bilgiye göre, Can D. idaresindeki 74 BM 236 plakalı otomobil, 75. Yıl Mahallesi 1 nolu cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki 06 BVM 792 ve 78 BP 219 plakalı otomobillere, ardından Ufuk Güneri (43) ve kızı Zeynep Erva Güneri'ye (6) çarptı.

Kazanın ardından otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü Can D.'nin 3,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Birleşmiş Milletler, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 00:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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