Karabük'te otomobilin camından sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Karabük'te otomobilin camından sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

06.09.2022 16:35
Karabük'te otomobilin camından sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'te otomobilin arka koltuğunda oturan çocuğun camdan sarkarak yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te otomobilin arka koltuğunda oturan çocuğun camdan sarkarak yolculuk yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezinde otomobilin arka koltuğunda oturan çocuk, emniyet kemeri olmadan camdan sarkarak seyahat etti.

Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, daha sonra Ankara istikametine giderek gözden kayboldu.

Bu anlar, başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis, görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te otomobilin camından sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te otomobilin camından sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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