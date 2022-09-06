Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, daha sonra Ankara istikametine giderek gözden kayboldu.

Caddede yaşlı adamın tacizine uğrayan kadın: Sapık git şuradan, sen benim neyimsin de beni takip ediyorsun!

Kaynak: AA

Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Karabük'te otomobilin camından sarkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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