Otomobilin çarptığı karaca telef oldu - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı karaca telef oldu

07.04.2022 18:52
Otomobilin çarptığı karaca telef oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir karaca, otomobilin çarpması nedeniyle telef oldu Karabük-Zonguldak kara yolunun Gökçebey mevkisi yakınında yaralı bir karaca görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir karaca, otomobilin çarpması nedeniyle telef oldu

Karabük-Zonguldak kara yolunun Gökçebey mevkisi yakınında yaralı bir karaca görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede bir otomobilin çarptığı ve gebe olduğu belirlenen karaca, Gökçebey Hayvanat Bahçesi'nde veteriner tarafından tedaviye alındı.

Bir süre sonra telef olan karaca, görevliler tarafından gömüldü.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı karaca telef oldu - Son Dakika
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