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Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı

14.02.2022 13:05
Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobille çarpışan cipin devrilmesi sonucu 4'ü ceza infaz koruma memuru 7 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobille çarpışan cipin devrilmesi sonucu 4'ü ceza infaz koruma memuru 7 kişi yaralandı.

Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli ceza infaz koruma memurlarını taşıyan A.R.E. yönetimindeki 78 AH 718 plakalı cip, Hanköy mevkisinde S.G'nin kullandığı 78 BG 883 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada cipte bulunan Yılmaz U, Ramazan Ü, Yasin C (41), Erol T. (55) ile otomobildeki Lütfiye (76), Ali (72) ve Makbule G. (51) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı

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Eskipazar, Karabük, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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