Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Karabük'te motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.E.K. (26) yönetimindeki 78 AAR 349 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi Kavşağı'nda, K.G. (75) idaresindeki 78 SS 591 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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