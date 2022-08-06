Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

06.08.2022 16:55
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İlhan Y'nin (26) kullandığı 06 BFR 667 plakalı motosiklet, Karabük- Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Selim Ü. yönetimindeki 06 KLZ 14 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin tekeri koptu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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