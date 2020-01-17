Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12 dakika önce

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Y.Y. (33) idaresindeki 34 BHK 716 plakalı otomobil ile E.T. (17) yönetimindeki 78 AAF 706 plakalı motosiklet, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:08 Kaynak: AA
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