Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Y.Y. (33) idaresindeki 34 BHK 716 plakalı otomobil ile E.T. (17) yönetimindeki 78 AAF 706 plakalı motosiklet, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.